Chapu realiza "pedicure" a elefante en el Zoológico Nacional: "Es sorprendente, atemorizante"

En los mejores momentos de De Paseo, Francisco Puelles vivió una experiencia única en el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano, donde participó en el cuidado de uno de los animales más impresionantes del recinto: un elefante.

Durante el recorrido, el actor y conductor logró acercarse a este enorme mamífero para colaborar en una de las tareas diarias que realizan los guardafaunas: la revisión y limpieza de sus patas, un procedimiento fundamental para mantener su bienestar.

Acompañado por los especialistas del zoológico, Chapu observó de cerca cómo se lleva a cabo el proceso de revisión, que consiste en limpiar la zona, retirar posibles impurezas y evitar que pequeñas grietas en la piel puedan transformarse en lesiones.

En este contexto, el conductor incluso se animó a participar directamente en el cuidado del animal, realizando parte del procedimiento conocido como "despalme", algo similar a un pedicure para elefantes. Luego, finalizó su trabajo alimentando al animal, situación que lo dejó muy contento.

"Cuando le di la manzanita, le toqué la trompita y, la verdad, es que, sinceramente, familia, sinceramente, es sorprendente, es impactante, atemorizante, pero, al mismo tiempo, es como muy tierno. Porque es como un animalito que no está en una en este momento, al menos, a pesar de que está en una etapa donde está, más o menos, con harta testosterona, está muy tranquilo. Entonces da como una cosa especial", expresó Puelles.

