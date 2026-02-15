"No podré dar besos": Tita Ureta pierde al cachipún y tuvo que comer una cebolla en De Paseo

15 feb. 2026 - 16:10 hrs.

En uno de los momentos más entretenidos del nuevo capítulo de De Paseo, Tita Ureta se trasladó hasta el restaurante Juan y Medio para elegir los mejores choclos y cebollas con el fin de preparar las tradicionales y sabrosas humitas.

Ya instalada en el maizal, la comunicadora decidió ponerle un toque de humor a la jornada y retó al granjero a un partido de cachipún. La apuesta era clara: quien perdiera debía comerse una cebolla recién sacada de la tierra.

¡Tita perdió y tuvo que comer una cebolla!

"Y eso que estoy embarazada, imagínense cómo se va a repetir esa cebolla", afirmó entre risas. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y terminó perdiendo, por lo que tuvo que morder la cebolla cruda, sin aliños ni acompañamientos.

Lejos de echarse atrás, Tita sorprendió con su reacción: "Ah, pero esta cebolla está exquisita, es como dulce (...) Está rica, no me voy a poder dar besos en la noche, pero está buena", bromeó, tomándose el desafío con humor.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre De Paseo