"No podré dar besos": Tita Ureta pierde al cachipún y tuvo que comer una cebolla en De Paseo
En uno de los momentos más entretenidos del nuevo capítulo de De Paseo, Tita Ureta se trasladó hasta el restaurante Juan y Medio para elegir los mejores choclos y cebollas con el fin de preparar las tradicionales y sabrosas humitas.
Ya instalada en el maizal, la comunicadora decidió ponerle un toque de humor a la jornada y retó al granjero a un partido de cachipún. La apuesta era clara: quien perdiera debía comerse una cebolla recién sacada de la tierra.
¡Tita perdió y tuvo que comer una cebolla!
"Y eso que estoy embarazada, imagínense cómo se va a repetir esa cebolla", afirmó entre risas. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y terminó perdiendo, por lo que tuvo que morder la cebolla cruda, sin aliños ni acompañamientos.
Lejos de echarse atrás, Tita sorprendió con su reacción: "Ah, pero esta cebolla está exquisita, es como dulce (...) Está rica, no me voy a poder dar besos en la noche, pero está buena", bromeó, tomándose el desafío con humor.
