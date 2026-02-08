Chapu se lanza al mar con una "misión imposible": Fue en busca del mítico delfín Willy en Papudo

08 feb. 2026 - 15:55 hrs.

En los mejores momentos del nuevo capítulo de De Paseo, Francisco Puelles, más conocido como Chapu, agarró su traje de baño y se fue hasta la comuna de Papudo, en la Región de Valparaíso.

El actor llegó a sus hermosas aguas para una misión en específico: encontrar al famoso delfín Willy. Se trata de un ejemplar que, cada cierto tiempo, se acerca a los visitantes para realizar piruetas.

La historia del famoso delfín en Papudo

Su presencia en la bahía de Papudo tiene una romántica historia detrás, puesto que el animal paseaba por la costa junto a su pareja, la cual falleció hace algunos años.

Hace un tiempo, Tita Ureta y Cote Quintanilla lograron avistar a este hermoso animal, justamente en vivo para De Paseo. Por lo mismo, la misión de Chapu era difícil, mas no imposible.

Pese a los esfuerzos del actor, que realizó una serie de actividades en la playa, no logró dar con el paradero del delfín Willy. Aun así, vivió una serie de aventuras.

