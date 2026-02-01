01 feb. 2026 - 17:20 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, María José Quintanilla se trasladó hasta Pichidangui, donde conoció a Rodrigo Leiva, experto en extracción artesanal de locos.

Rodrigo llevó a María José hasta la conocida Caverna de la Quintrala, donde algunas personas realizan trekking. Sin embargo, el momento de la verdad para Coté ocurrió cuando llegó hasta la mina de cuarzo Quintay, lugar en el que tuvo la oportunidad de dinamitar el yacimiento.

Lo más visto de De paseo 1 De Paseo - Capítulo 134: Coté Quintanilla dinamita una mina de cuarzo y Tita Ureta recorre Barrio Italia

Más adelante, Coté llevó a Tita Ureta hasta "CH3", una popular chocolatería de Barrio Italia, para cumplir los antojos de su amiga, y luego hasta "Sánchez Tacos", donde se pruebe probar lo mejor de la comida mexicana. Finalmente, llegaron hasta "Pizzeria La Argentina", en el mismo sector.

El balneario de La Ligua

Coté llegó también hasta el balneario de "Pichicuy", la primera caleta desde Santiago hacia el norte al terminar la Región de Valparaíso, donde hay olas desde seis a 12 metros, siendo un lugar preferido para los surfistas.

Los dulces típicos de La Ligua no quedaron fuera de este recorrido, donde los alfajores y chilenitos son los predilectos del público.

De Paseo / MEGA

Por otra parte, Tita Ureta realizó un recorrido para conocer las distintas preparaciones que tiene el choclo en las mesas chilenas, ya sea humitas o porotos.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre De Paseo