De Paseo - Capítulo 134: Coté Quintanilla dinamita una mina de cuarzo y Tita Ureta recorre Barrio Italia
En un nuevo capítulo de De Paseo, María José Quintanilla se trasladó hasta Pichidangui, donde conoció a Rodrigo Leiva, experto en extracción artesanal de locos.
Rodrigo llevó a María José hasta la conocida Caverna de la Quintrala, donde algunas personas realizan trekking. Sin embargo, el momento de la verdad para Coté ocurrió cuando llegó hasta la mina de cuarzo Quintay, lugar en el que tuvo la oportunidad de dinamitar el yacimiento.
Más adelante, Coté llevó a Tita Ureta hasta "CH3", una popular chocolatería de Barrio Italia, para cumplir los antojos de su amiga, y luego hasta "Sánchez Tacos", donde se pruebe probar lo mejor de la comida mexicana. Finalmente, llegaron hasta "Pizzeria La Argentina", en el mismo sector.
El balneario de La Ligua
Coté llegó también hasta el balneario de "Pichicuy", la primera caleta desde Santiago hacia el norte al terminar la Región de Valparaíso, donde hay olas desde seis a 12 metros, siendo un lugar preferido para los surfistas.
Los dulces típicos de La Ligua no quedaron fuera de este recorrido, donde los alfajores y chilenitos son los predilectos del público.
Por otra parte, Tita Ureta realizó un recorrido para conocer las distintas preparaciones que tiene el choclo en las mesas chilenas, ya sea humitas o porotos.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
De Paseo - Capítulo 133: Chapu Puelles probó el mejor pastel de jaiba y Tita Ureta las sandías de Paine
-
De Paseo - Capítulo 132: Las aventuras de Chapu en El Quisco
-
De Paseo - Capítulo 131: Los mejores momentos del año 2025
-
De Paseo - Capítulo 130: Máximo Menem visita Terminal Pesquero y Tita Ureta con los mejores datos de Patronato
-
De Paseo - Capítulo 129: Máximo fue bombero, mientras Coté Quintanilla estuvo con Felipe Parra
-
De Paseo - Capítulo 128: Máximo Menem Bolocco conoce los secretos de Pomaire