De Paseo - Capítulo 137: La ruta del completo con Tita Ureta y la pesca con la mano de Chapu Puelles

01 mar. 2026 - 17:05 hrs.

En este nuevo capítulo de De Paseo, los conductores vivirán distintas experiencias en esta previa al regreso a clases luego de las vacaciones y el Festival de Viña del Mar.

Tita Ureta recorrerá diversos lugares de Santiago donde se hacen completos, todos con la misma esencia, pero distintos en algunas cosas que hacen que marquen la diferencia con el resto.

Chapu aprendió a pescar con la mano

Además, Francisco Puelles llegará hasta la localidad de San Vicente para conocer a Fernando, un hombre que se dedica a mantener viva la tradición de pescar con la mano.

De Paseo, Mega

El actor deberá sumergirse en el río y aprender a encontrar los peces de manera artesanal solo usando sus extremidades.

Chapu logró atrapar su primer pescado con la ayuda de los locales que le enseñaron todas las técnicas para poder atajarlos sin que se le escapen. El conductor sufrió con la pesca, ya que era en un río lleno de ramas.

