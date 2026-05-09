Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 3: La Fiesta de la Vendimia de Curicó

09 may. 2026 - 20:00 hrs.

En este capítulo de Por Nuestras Fiestas, llegamos hasta Curicó para ser parte de la Fiesta de la Vendimia, la celebración vitivinícola más grande del país y una tradición que, durante más de 40 años, reúne a miles de personas en torno a la cultura, la música y las costumbres chilenas.

En esta experiencia, María José Quintanilla conoce de cerca el trabajo detrás de la vendimia, acompañando la cosecha de las uvas directamente desde las parras, en una labor fundamental para dar vida a uno de los productos más representativos de la zona.

Además, recorre la fiesta junto a las tradicionales “Palomitas Cantoras”, quienes reciben a los visitantes con guitarras y todo el sabor típico curicano, incluyendo los infaltables pasteles de la zona.

La música y las tradiciones también estuvieron presentes con cuecas y bailes típicos liderados por "Lucy La Chilenita", profesora encargada de enseñar folclore a niños y jóvenes que luego se lucen sobre el escenario frente al público.

¡María José Quintanilla se presentó en Curicó!

Como broche de oro, María José Quintanilla también se presentó en vivo, compartiendo escenario con talentos locales y disfrutando junto a los asistentes de una verdadera fiesta llena de música, identidad y tradiciones chilenas.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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