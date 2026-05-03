Otakin en Picada - Capítulo 7: El mejor pescado frito de la zona costera

03 may. 2026 - 16:00 hrs.

En el séptimo capítulo de Otakin en Picada, el antiinfluencer se fue hasta la zona costera de nuestro país para encontrar el mejor pescado frito.

Fue así como llegó hasta Caleta Horcón para visitar a "La Picá de la Araña", uno de los restaurantes más conocidos y queridos de la zona, además de ser calificado como uno de los mejores en la preparación del tradicional alimento.

En este lugar fue testigo de todo el proceso de pesca de la merluza y aprende cómo elegir los mejores ejemplares para llevar hasta el restaurante y luego dar paso al proceso de filetear el pescado.

Otakin en Picada / MEGA

Las mejores picadas de pescado frito

Asimismo, pasó por untar sal y echar a freír el pescado, lo que no terminó muy bien para Otakin, quien se pasó con el tiempo de fritura.

Enseguida se trasladó hasta Concón para conocer "La Picá de Juan Segura", quienes afirman ser la primera picá de esta zona en 1980, además de no tener nada que ver con el Jappening con Ja, ya que el abuelo del dueño se llamaba así.

Otakin en Picada / MEGA

Ya en este lugar conoció otra forma de preparación para el pescado frito y tomó su veredicto definitivo sobre esta comida nacional.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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