Chapu aprendió a despostar en su visita a "Carnes Duarte": "No es nada de fácil esto"

15 mar. 2026 - 16:00 hrs.

En este capítulo de De Paseo, Chapu Puelles tuvo la oportunidad de visitar la tradicional carnicería "Carnes Duarte", donde fue recibido por Pepa Duarte, dueña del local.

Lleno de tradición familiar, "Carnes Duarte" se ha logrado posicionar como una de las carnicerías favoritas de la gente en el Mercado de Franklin, destacando su cercanía, así como buen ambiente laboral.

Por lo mismo, Chapu realizó un recorrido completo del proceso de transporte de la carne y lo que sigue: despostar.

Chapu aprende a despostar

Precisamente, Pepa lo llevó hasta el interior del local donde está colgada la carne y le afirmó que ahora venía el momento más entretenido de este proceso.

"Hay que entrar a picar, tú nunca vas a ver un animal así en la carnicería, ahora viene el desposte, que para eso tengo un maestro que es Gomecito, don Gómez", afirmó Pepa.

De Paseo / MEGA

Fue así como Gómez enseñó al actor de Mega a despostar pieza por pieza para luego sacar su primer tapapecho. "No es nada de fácil esto", aseguró Puelles.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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