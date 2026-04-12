Otakin en Picada - Capítulo 4: Influencer hizo competir al asado chileno y al argentino

12 abr. 2026 - 16:20 hrs.

En el cuarto capítulo de Otakin en Picada, el influencer conoció distintos restaurantes que aseguran tener los mejores asados de Chile.

En primera instancia, el participante de El Internado fue a Paine, donde hizo de maestro parrillero, conoció de cortes de carne e, incluso, aprendió a realizar un buen fuego con técnicas infalibles.

Posteriormente, se puso en su rol de jurado y probó una parrillada argentina y les puso un 10 por el rico sabor, la cantidad y la calidad.

Otakin en Picada

El recorrido de Otakin

Luego, Otakin se trasladó hasta Brasas de Lo Pirque, donde un experto en asados chilenos le mostró una particular manera de cocinar las carnes.

En el espectacular restaurante, el influencer tuvo la oportunidad de disfrutar de un show de cueca y, posteriormente, probó los platos que tenían para él.

El creador de contenido gozó comiendo cortes de carne chilena con preparaciones muy particulares y destacó su sabrosura y precio.

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