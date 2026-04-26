Otakin en Picada - Capítulo 6: Los mejores dulces chilenos en Curacaví y La Ligua

26 abr. 2026 - 16:00 hrs.

En el sexto capítulo de Otakin en Picada, el influencer efectuó la búsqueda de los dulces chilenos. Empolvados, chilenitos, alfajores, merengues y cachitos son algunos de los más populares.

En primera instancia, el participante de El Internado fue a Curacaví para conocer a Salvador Escobar, dueño de Dulces Andy, quien dijo ser los mejores de la zona.

De esta forma, Escobar le enseñó el arte de los tradicionales dulces que han pasado de generación en generación, además de cómo preparar estas delicias que dan la vuelta al mundo.

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Las "palomitas" de La Ligua

Más adelante, el influencer llegó hasta La Ligua, donde conoció la tradición de las "palomitas", quienes ofrecen frescos pastelitos en canasto a una orilla de la carretera. Su impacto es tal que fueron declaradas patrimonio cultural vivo en 2009.

Luego de conocer este tradicional oficio, Otakin fue al sector de La Chimba para conocer la fábrica Dulces Teresa, quienes hace 80 años preparan estos ricos pasteles con manjar casero en paila de cobre y a leña.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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