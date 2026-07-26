De Paseo - Capítulo 151: Otakin y los sándwiches, Casona Dubois y Chapu conoce la Escuela de Carabineros

26 jul. 2026 - 17:21 hrs.

La gastronomía, los misterios urbanos y el trabajo de quienes resguardan la seguridad del país marcarán un nuevo capítulo de De Paseo, que esta semana ofrecerá un recorrido por distintas historias y experiencias en Santiago.

En la sección Otakin en Picada, el creador de contenido recorrerá el tradicional Barrio Franklin en busca del mejor "sanguchito", visitando El Carrito de Carlitos el Rey, reconocido por sus contundentes lomos.

Luego llegará a La Terraza, un emblemático local con más de 50 años de tradición, ubicado a pasos de Plaza Italia, donde el dueño le pedirá atender a un supuesto cliente "jodido". La sorpresa llegará cuando descubra que se trata de su amigo, el chico reality Luis Mateucci, protagonizando un divertido momento.

¡Salfate busca respuestas paranormales en la Casona Dubois!

Por su parte, Juan Andrés Salfate encabezará una nueva entrega de Ciudad Secreta, donde visitará la histórica Casona Dubois, en Quinta Normal.

El lugar es conocido por las leyendas que lo rodean y por un inquietante relato que se remonta a comienzos del siglo XX, cuando, según la tradición popular, un niño habría sido asesinado por su propio padre, dando origen a una serie de historias de fenómenos inexplicables que hasta hoy alimentan el misterio del recinto.

En tanto, Francisco "Chapu" Puelles llegará hasta la Escuela de Carabineros para conocer desde cerca el exigente proceso de formación de los futuros oficiales. Durante su visita descubrirá las distintas etapas de preparación, el entrenamiento físico, la instrucción táctica y los valores que forman parte de la carrera de quienes optan por integrar la institución.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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