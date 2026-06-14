De Paseo - 149: Pesca a mano, patrimonio y leyendas con Chapu, Salfate, Tita, Coté y Otakin
En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin y María José Quintanilla llegaron hasta el Palacio de los Porotos con Riendas para degustar exquisitas preparaciones de legumbres y descubrir los secretos que convierten este tradicional plato chileno en uno de los favoritos de los comensales.
Por su parte, Francisco "Chapu" Puelles viajó hasta Vicente de Tagua Tagua para conocer a Fernando, quien lo invitó a vivir una entretenida experiencia de pesca a mano, una práctica tan desafiante como divertida.
El recorrido también incluyó la historia de José Huerta, reconocido como Tesoro Humano Vivo por su labor en la preservación de las históricas Ruedas de Larmahue.
En tanto, Tita Ureta visitó a Johanna Vásquez, la primera mujer operadora de grúa de su empresa, para conocer de cerca su trabajo y los desafíos que enfrenta desempeñándose en una labor tradicionalmente dominada por hombres.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Juan Andrés Salfate llegó hasta Machalí para encontrarse con una mujer conocida como la última bruja viva de la zona, protagonizando una íntima conversación sobre creencias, tradiciones y los misterios que aún sobreviven en el mundo rural.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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