De Paseo - Capítulo 148: La primera bailarina del Teatro Municipal y los secretos de la Casa Colorada

07 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin llevó a cabo una búsqueda implacable de los mejores platos "criatureros" para matar la resaca en Santiago. Fue así como conoció a "Pin Uno" en Lo Valledor y "El Galeón" en el Mercado Central.

Y es que no fue solo a comer, ya que el antiinfluencer vivió todo el proceso para preparar estos platos reponedores tras una noche de descontrol.

Orgullo nacional

Por su parte, Francisco Puelles fue hasta el centro de Santiago, específicamente hasta el Teatro Municipal, donde conoció a Katherine Rodríguez, la primera bailarina del teatro.

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Precisamente, Fernández es la protagonista de todas las obras del recinto, como La Cenicienta y Lago de Los Cisnes. Con tan solo nueve años audicionó y se perfeccionó para lograr su sueño.

Finalmente, Juan Andrés Salfate se trasladó con Daniela Améstica y Carlos Martínez a la Casa Colorada, para desentrañar los secretos que oculta el histórico edificio.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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