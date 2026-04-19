Otakin en Picada - Capítulo 5: Los porotos deleitan a Otakin
En el quinto capítulo de Otakin en Picada, comenzó la búsqueda del mejor plato de porotos en la capital. Con los días más fríos tras el cambio de estación, los chilenos encuentran en las legumbres una buena forma de entrar en calor.
Con distintos tipos de presentaciones, son un clásico de la gastronomía nacional y dos locales pusieron a prueba sus platos estrella ante el exigente paladar de Otakin.
El primero de ellos fue "Los Buenos Muchachos", restaurante de gran tradición nacional que puso en la mesa una fuente de greda con porotos granados que se ganó un 10 sobre 10.
Además, en su escenario, Otakin recordó sus tiempos mozos como animador de eventos y sorprendió con su buena voz para las cumbias.
Más tarde, la cita fue en Recoleta. En la Vega Central está "Donde la colocolina", que llevó al influencer hasta la misma cocina, donde ayudó a comprar los ingredientes y preparar la sopa de unos contundentes porotos con riendas.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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