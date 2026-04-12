De Paseo - Capítulo 142: Los asados de Otakin, Chapu en el Buin Zoo y Tita Ureta hizo ricas tortas

12 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin visitó dos restaurantes de parrilladas, donde aprendió los secretos para hacer el mejor asado.

Francisco "Chapu" Puelles, en tanto, se trasladó hasta el Buin Zoo y conoció la historia de su fundador, Ignacio Idalsoaga.

El actor y el veterinario recorrieron las dependencias de uno de los zoológicos más grandes de Latinoamérica, mientras iban visitando a distintos ejemplares.

Uno de los desafíos más importantes fue cuando el intérprete recibió el desafío de dejar carne en el hábitat de los leones, los cuales estaban debidamente separados en otra habitación.

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Los antojos de Tita Ureta

Por otro lado, Tita Ureta ya está finalizando su embarazo y los antojos han estado a la orden del día. Es por esto que visitó la pastelería Tía Lucy, donde probó distintos pasteles.

Pero antes, la periodista tuvo que armar una torta muy especial e, incluso, debió ir a una tienda especializada en artículos de pastelería a buscar un implemento que le faltaba.

Finalmente, la animadora comió de la preparación que ella misma hizo y quedó enamorada de los sabores.

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