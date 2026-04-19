De Paseo - Capítulo 143: Chapu conoce el secreto arte de las flores
En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin comenzó su paseo gastronómico para descubrir en qué picada se puede comer el mejor plato de porotos. Ya sea con riendas o mazamorra, la preparación es un clásico de nuestra comida y Los Buenos Muchachos y Donde la colocolina aceptaron el desafío de conquistar a Otakin.
Pero no todo fue comer, ya que la jornada dio espacio a que Otakin diera rienda suelta a otra de sus pasiones: el canto.
Un histórico de la Pérgola
Por su parte, Francisco "Chapu" Puelles fue a la Pérgola de las Flores para conocer a uno de sus trabajadores más insignes, Arturo González, quien desde los 12 años ha estado trabajando en Santa María.
Precisamente mientras compraban flores, se encontraron frente a frente con la actriz Catalina Guerra, quien elegía una a una las varas para preparar un ramo. Según sus palabras, es un talento heredado de su abuela que practicaba el arte del ikebana, el arte de arreglos florales japonés.
Además, Tita Ureta se quitó uno de sus grandes antojos comiendo churros con la verdadera receta española en el local "Soy Churro" de Providencia.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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