Otakin en Picada - Capítulo 2: Otakin encuentra las mejores cazuelas de Santiago

22 mar. 2026 - 15:51 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el querido influencer Otakin se dedicó a una misión especial: encontrar las mejores cazuelas, esos platos que nos transportan a la calidez del hogar y nos recuerdan los sabores de nuestros abuelos.

Su recorrido comenzó en Don Pepe, una emblemática picada de Estación Central conocida por sus cazuelas llenas de sabor y tradición. Luego visitó El Hoyo, que, aunque se ha mudado de ubicación, mantiene intacta la receta que ha convertido su caldo en una verdadera joya gastronómica.

Pero la aventura no se quedó solo en la degustación. Otakin también exploró la Feria de Santa Teresa, donde Don Pepe selecciona personalmente las verduras y productos frescos que dan vida a sus preparaciones, ofreciendo a sus comensales ingredientes de primera calidad.

La jornada culminó en El Hoyo, donde además de disfrutar del plato, Otakin se animó a bailar una patita de cueca, cerrando la visita con alegría y sabor, demostrando que la comida y la diversión van de la mano.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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