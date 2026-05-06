La Chilota revela inesperada complicación tras cirugía estética: "Quedé para la cagad..."

06 may. 2026 - 18:30 hrs.

La influencer chilena Fernanda Valenzuela, más conocida como "La Chilota", generó impacto entre sus seguidores luego de revelar complicaciones médicas tras una cirugía estética.

La chica reality informó que está presentando graves problemas en uno de sus implantes mamarios, afirmando que se encuentra profundamente preocupada.

La Chilota enfrenta problemas con implante mamario

A través de historias en su cuenta de Instagram, explicó que esperaba llegar a Santiago para abrirse con sus seguidoras, ya que es una situación que debe manejar con delicadeza.

"Me pasó una hue… y no sé qué hacer, no sé si fue mi culpa, me imagino que sí, yo soy muy bruta", indicó.

Explicó que uno de sus implantes se volteó, causando que una de sus mamas quede plana. "Se me volteó el implante; literalmente tengo una tet... plana", reveló.

La Chilota mencionó que el implante tiene una parte que es redonda y otra plana, y que por alguna razón la parte plana está hacia adelante.

La Chilota podría volver a pabellón

En ese sentido, señaló que debe acudir al médico para que le revisen el bolsillo mamario, que es el espacio creado durante la operación para colocar el implante, ya que este se mueve.

En otro clip, comentó que, si bien habla de manera calmada sobre la situación, en el momento en que se enteró de una eventual complicación, "quedé para la cagada, porque todo tu esfuerzo en la recuperación se va a la basura".

La Chilota explicó que, de encontrarse un problema en su bolsillo mamario, tendría que pasar una vez por pabellón, algo que realmente la aterra, dado que tiene "miedo a las cicatrices".

Reconoció que fue irresponsable con la recuperación y que espera que pueda haber una solución para su problema médico, ojalá sin necesidad de una nueva intervención.

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