Inexplicable ataque en el Metro a reconocido locutor radial: "Una agresión cobarde, inesperada"

06 may. 2026 - 17:00 hrs.

El locutor radial Rolando Ramos sufrió un ataque en el Metro de Santiago que no solo le ocasionó una herida de 10 centímetros en la cabeza, sino que también lo dejó con "el ánimo por el suelo".

"Cuando hablé con él, no tenía idea por qué sucedió esto. Está muy deprimido por lo que pasó", comentó a Las Últimas Noticias (LUN) Claudio Parra, amigo del presentador.

Ataque a Rolando Ramos en estación del Metro

La agresión ocurrió el pasado lunes cuando Ramos bajaba de un vagón en la estación Bilbao y un sujeto desconocido lo golpeó con un objeto punzante. "Las puertas del Metro se cerraron y la persona viajó al menos una estación más", detalló Parra.

Instagram @rologo.ramos

Carabineros hizo la invetigación preliminar y pasó los datos a la fiscalía local de Ñuñoa, que a su vez encargó el caso a la Policía de Investigaciones (PDI).

Por su parte, el locutor relató el hecho en un post de Instagram en el que calificó lo sucedido como "una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico".

También agradeció al personal del Metro por atenderlo en el lugar, cuando sangraba profusamente. Ramos está de reposo en su casa, con licencia médica por 17 días.

"Espero recuperarme pronto y poder sobrellevar este difícil momento. Por favor, cuídense mucho", cerró la voz radial.

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