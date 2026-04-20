Kathy Contreras resulta lesionada tras forcejear al ser víctima de un robo: "Pegué un grito desgarrador"

20 abr. 2026 - 18:05 hrs.

"Me voy a levantar como el ave fénix", prometió Kathy Contreras luego de relatar que fue víctima de un lanzazo en el Metro de Santiago, donde un delincuente la despojó de su teléfono y le causó una lesión en la mano.

El suceso tuvo lugar el sábado en la estación Los Leones después de que la modelo lanzara su libro infantil "El tren mágico" en la Editorial Trayecto.

La lesión de Kathy Contreras tras robo en el Metro

Kathy Contreras relató a Las Últimas Noticias (LUN) que tras el lanzamiento de su obra subió a dejar algunos artículos a su auto. Al bajar de nuevo al subterráneo por las escaleras mecánicas, hizo una llamada telefónica con su iPhone 15.

Instagram @kathy_co11

"Un tipo me agarró el celular y yo por instinto lo aprieto, y forcejeé con él. Él tuvo más fuerza y lo solté, y salió corriendo en contra de la dirección hacia arriba", recordó. "Pegué un grito desgarrador por la impotencia y sentirme vulnerabilizada", expresó la influencer.

"El teléfono inmediatamente me dio lo mismo, pero altiro sentí que no podía mover el dedo pulgar de la mano derecha. Quedé en shock", confesó.

Kathy fue al médico a examinar su mano y los estudios detectaron un esguince en el dedo. "Me hicieron una radiografía y ahí se vio la inflamación (...) y que no se sabe el grado, así que debo hacerme una ecografía", explicó. Como consecuencia, debe estar al menos dos semanas de reposo.

El rastreo del teléfono

"Cuando volvimos a la casa en el computador pudimos rastrear el teléfono y apareció en el Persa Biobío, seguramente ya lo estaban vendiendo", dijo.

Agregó que tuvo que cambiar todas sus contraseñas, pues el móvil estaba desbloqueado. Afortunadamente, no pudieron ingresar a ninguna de sus cuentas bancarias. La ex chica reality dijo que no denunció el robo ante Carabineros, porque ni siquiera pudo ver el rostro del agresor.

Posteriormente compartió un video en TikTok para ofrecer más detalles sobre el episodio. "Podría ser peor. Esto me hará más fuerte, es solo una prueba", escribió en su publicación.

@kathy_contrerasoficial Podría ser peor… Esto me hará mas fuerte, es sólo una prueba + 🥹💪 ♬ sonido original - Kathy_Contreras

Todo sobre Kathy Contreras