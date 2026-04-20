Hijo de Benjamín Vicuña y Pampita debutó en el boxeo: Ambos estuvieron presentes apoyándolo

20 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain están muy orgullosos de su hijo Bautista, quien hace unos días debutó en su primer combate de boxeo.

Bautista siempre ha manifestado sus intenciones de participar en el boxeo y, de hecho, gran parte de su contenido en redes sociales tiene que ver con esta disciplina deportiva.

Sin embargo, según informó el medio argentino TN, este sábado Bautista dio un gran paso, ya que tuvo su primera pelea oficial.

Hijo de Pampita y Benjamín Vicuña debuta en el boxeo

Fue el citado medio quien destacó que tanto Vicuña como Pampita se mantuvieron al borde del ring apoyando a su hijo en esta nueva aventura, además de subir postales de lo que fue el combate.

De hecho, fue Pampita quien compartió algunas postales de lo que fue aquella jornada, dejando en claro que la familia siempre estará presente para apoyar a Bautista en estas instancias.

TN Argentina

Por su parte, Vicuña escribió "te admiro profundamente, @bauti.vicuna", y es que el joven está enfocado en este deporte, dando a entender que quiere ser parte de más eventos pugilísticos en un futuro.



Instagram / TN Argentina

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