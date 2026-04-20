"Cállate, sapa...": La dura respuesta de la Carlita tras odioso comentario sobre su físico en redes

20 abr. 2026 - 19:55 hrs.

Directa y sin pelos en la lengua. Así respondió la influencer Carlita a un usuario en redes sociales que realizó un odioso comentario sobre su físico.

Todo comenzó luego de que su prometido, Matt Hunter, compartiera un video de sus vacaciones en Hawaii, donde le preguntó a la chilena cómo se decía gallina en inglés.

Confusión o no, la oriunda de Quilicura respondió: "Kitchen" (cocina), lo que provocó la rápida reacción de su futuro esposo.

Así respondió Carlita a odioso comentario

Fue así que un usuario de Instagram realizó un feo comentario sobre el aspecto físico de Carlita, el cual la joven decidió exponer en su perfil.

"Se veía más flaca incluso antes de operarse. Esa plática se perdió", se leía en el violento mensaje.

Así, lejos de quedarse en silencio, la también comediante respondió al duro dardo directamente.

"Cállate sapa q…" [sic], escribió de entrada, sin guardarse nada.

Luego de las innumerables respuestas en defensa de Carlita, la persona detrás de la cuenta de Instagram decidió eliminar el comentario.

Instagram @c4rliita

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