El paso que faltaba: Neilas Katinas cumple su sueño de casarse en Chile tras más de 10 años de relación

20 abr. 2026 - 20:50 hrs.

El coreógrafo y bailarín lituano Neilas Katinas es conocido en Chile por su participación como juez en incontables programas de baile. Sin embargo, su historia personal suele ser desconocida por el público.

Y es que Neilas llegó a Chile hace 14 años cuando una expareja le prometió hacer negocios en nuestro país a raíz de la crisis que se vivía en Europa. El tiempo pasó y, a través de Grindr, una aplicación de citas, conoció a Patricio Oyarce Chang, quien en un principio creía que no tenía interés en él, pero eso cambió cuando retomaron contacto en un cumpleaños del chileno.

Fue precisamente este cambio el que permitió que ambos se convirtieran en pareja, pero hace 10 años atrás en Chile aún no existía el matrimonio igualitario, por lo que la pareja se casó en Valencia, España.

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Neilas Katinas cumple un sueño

El amor de Katinas y Oyarce es tan fuerte que hasta el día de hoy se siguen eligiendo y, pese a que tras su retorno de España hicieron el Acuerdo de Unión Civil en Chile, todavía no se podían casar en el país en el que ambos residen.

Es por esto que, tras 13 años, resulta muy emotivo que durante los últimos días Neilas y Patricio hayan podido dar el sí frente al altar y junto a sus seres queridos.

Según explicó Página7, el evento se realizó en el Hotel Director de Vitacura, siendo una ceremonia íntima que contó con 75 invitados de distintos países, debido a las conexiones que tienen ambos.



Además, para la pareja fue un cierre de ciclo total, ya que comenzaron a salir cuando su amor estaba en la "ilegalidad", pero con el paso del tiempo, por fin, pueden ser reconocidos oficialmente como matrimonio.

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