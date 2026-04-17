Con champán y un "save the date": Así anunciaron Carlita y Matt Hunter la fecha de su matrimonio

17 abr. 2026 - 12:30 hrs.

La relación de Carlita y Matt Hunter es una de las más queridas en el mundo del espectáculo, y es que la historia de la influencer y el cantante es de un cuento de hadas que ahora se concretará con su matrimonio.

Precisamente, la influencer y el cantante se conocieron durante un programa que conducía la joven humorista, instancia en la que Hunter quedó completamente flechado y la buscó de inmediato, dando paso a una historia de amor que Carlita jamás se imaginaría.

Y es que a comienzos de marzo, Matt sorprendió a su pareja, familia, amigos y seguidores tras realizar una romántica petición de matrimonio que fue aceptada por Carlita.

Ya hay fecha de matrimonio

A través de un video colaborativo entre ambos en redes sociales, la pareja anunció con mucha alegría que su matrimonio se realizaría el próximo 16 de enero del 2027.

En este video se puede ver a la pareja llegar desde extremos opuestos, mientras que Carlita va con un periódico en la mano que dice: "Save the date"; Matt aparece desde el otro lado con un champán en la mano que termina destapando.

De inmediato, las seguidoras de Carlita se manifestaron felices por la influencer e incluso algunas bromearon diciendo que el matrimonio fuera en el Estadio Nacional para que todas pudieran asistir.

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