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Con champán y un "save the date": Así anunciaron Carlita y Matt Hunter la fecha de su matrimonio

  • Por Matías Rivera

La relación de Carlita y Matt Hunter es una de las más queridas en el mundo del espectáculo, y es que la historia de la influencer y el cantante es de un cuento de hadas que ahora se concretará con su matrimonio

Precisamente, la influencer y el cantante se conocieron durante un programa que conducía la joven humorista, instancia en la que Hunter quedó completamente flechado y la buscó de inmediato, dando paso a una historia de amor que Carlita jamás se imaginaría. 

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Y es que a comienzos de marzo, Matt sorprendió a su pareja, familia, amigos y seguidores tras realizar una romántica petición de matrimonio que fue aceptada por Carlita. 

Ya hay fecha de matrimonio

A través de un video colaborativo entre ambos en redes sociales, la pareja anunció con mucha alegría que su matrimonio se realizaría el próximo 16 de enero del 2027. 

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En este video se puede ver a la pareja llegar desde extremos opuestos, mientras que Carlita va con un periódico en la mano que dice: "Save the date"; Matt aparece desde el otro lado con un champán en la mano que termina destapando. 

De inmediato, las seguidoras de Carlita se manifestaron felices por la influencer e incluso algunas bromearon diciendo que el matrimonio fuera en el Estadio Nacional para que todas pudieran asistir. 

 
 
 
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