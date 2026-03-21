¿Así será el vestido de novia de La Carlita? Los detalles del romántico diseño que compartió

21 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La influencer Carlita y su pareja, el cantante Matt Hunter, siguen consolidando poco a poco su historia de amor. La pareja no solo viven junta desde hace un tiempo, sino que a inicios de marzo dieron un paso importante al comprometerse oficialmente.

Aunque aún no hay una fecha para la boda, no cabe duda de que ambos están más cerca que nunca de dar el "sí" en el altar. En la emoción del momento, la influencer sorprendió al compartir en sus historias de Instagram la foto de un elegante vestido de novia.

¿El posible vestido de novia de La Carlita?

El vestido que Carla Inostroza publicó se destaca por tener un estilo clásico y romántico. Se trata de una pieza con falda amplia y vaporosa, confeccionada con delicadas capas de tul.

Instagram @c4rliita

El corset ajustado en la parte superior realza la figura de la modelo con un sutil escote palabra de honor, adornado con bordados florales de encaje que se extienden a lo largo de su delicada falda.

Carlita no confirmó si este será el vestido que usará el día de su boda, pero su registro es un adelanto que muestra el estilo romántico y sofisticado que podría acompañarla en ese gran momento.

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