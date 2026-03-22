El antes y después de La Carlita: Así lucía en sus inicios en Tiktok durante la pandemia

22 mar. 2026 - 15:00 hrs.

La Carlita comenzó su proyección a la fama durante la pandemia del Covid-19. Sus videos de entre 2020 y 2021, publicados en la red social Tiktok, fueron los primeros pasos para convertirse en la influencer de 2.2 millones de seguidores que es hoy en día.

A sus 18 años, la joven portaba una apariencia muy distinta a la que tiene actualmente (cuando ya se encuentra a pocos días de cumplir sus 23).

Este es el antes y después de La Carlita

Su look en sus inicios dista mucho de cómo luce seis años después: Frenillos, resaltador de ojos amarillo con líneas negras, y un crop top de cuadros combinado con sus ojos eran parte de su estilo.

Antes y después | @c4rliita

Así lo da a demostrar en un Tiktok compartido el 25 de mayo del 2020, a pocos días de haber publicado el primer video en su cuenta. En aquella ocasión, se mostró en una actitud divertida: “Cuando tu papá te da permiso para quedarte donde tu mejor amiga”. Allí se le ve bailando y sonriendo.

En otro video se le observa con resaltador de ojos rosado, así como brillo en los párpados.

Hoy en día, aunque continúa con su forma de ser extrovertida, es más madura. Se encuentra comprometida con el cantante estadounidense Matt Hunter, está a poco de graduarse en Ingeniería Comercial. Incluso, manifestó que su vida ha cambiado drásticamente desde que se mudó con su pareja.

Y no solo eso, ahora utiliza un estilo de maquillaje más profesional y está feliz con las cirugías estéticas que se realizó a inicios de año para transformar su cuerpo.

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