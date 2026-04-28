"Aún me da penita y rabia, pero...": La reflexión de Kathy Contreras tras sufrir lesión durante un robo

28 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Kathy Contreras todavía sufre las consecuencias del robo del que fue víctima hace poco más de una semana en el Metro, justo cuando acababa de celebrar el lanzamiento de su primer libro de cuentos infantiles.

Tras finalizar el evento, la modelo hizo una llamada mientras bajaba las escaleras mecánicas. Fue entonces cuando un ladrón forcejeó con ella para robarle el celular y le lesionó el dedo pulgar derecho.

El mensaje de Kathy Contreras sobre su lesión

Kathy Contreras les contó a sus seguidores cómo se siente después del episodio que juró nunca olvidar. La influencer publicó en sus historias de Instagram un video en el que se la ve ejecutar una rutina de ejercicios, muy seria.

Instagram @kathy_co11

También se aprecia la fotografía de un artículo de prensa sobre el lanzazo que sufrió, junto a un mensaje escrito. "Hoy después de una semana de lo que me sucedió, volví a meterme en el cuerpo; me sentí muy dura, además que estoy premenstrual", escribió inicialmente.

"Acomodar mi mano y darme cuenta de la limitación de mi dedo pulgar, aún me da penita y rabia", lamentó, antes de concluir con un toque de optimismo. "Pero vamos transformando esta energía en fortaleza y resiliencia", finalizó.

Instagram @kathy_co11

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