Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 2: El carnaval Elquino
En este capítulo de Por Nuestras Fiestas, llegamos hasta Vicuña, en el corazón del valle de Elqui, quienes celebran un carnaval para conmemorar los 205 años desde su fundación.
Es así como en nuestra primera parada conocimos a Los Charros del Valle de Elqui, quienes ayudan en la cosecha de ají y uva. Asimismo, distintas familias se encargan de los carros alegóricos que pasan en la murga de Vicuña.
Por otra parte, conocimos a Rodrigo, un santiaguino que vive hace 15 años en Vicuña y que ha logrado perfeccionar la creación del saxo andino con caña.
Asimismo, acompañamos a las candidatas a reina de Vicuña, quienes harán campaña para lograr el cetro del carnaval Elquino.
De igual forma, se realizó un emotivo y merecido homenaje a Gabriela Mistral, poetisa que es el orgullo de Vicuña y que siempre pone a esta comuna en la boca de todo Chile.
