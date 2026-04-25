Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 1: La minga de Cochamó

25 abr. 2026 - 20:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, conocimos la minga de Cochamó, en la Región de Los Lagos, siendo esta una de las tradiciones más simbólicas del sur de Chile.

En primera instancia, nos trasladamos al sector El Bosque de la comuna para conocer a la agrupación Flor y Truco, quienes son los invitados estrellas a la fiesta para poner los alegres ritmos del chamamé, un género y danza folclórica de origen argentino que se caracteriza por el uso del acordeón, bandoneón y guitarras.

La solidaridad en la minga de Cochamó

Con el tiempo a su favor y con toda la comunidad de Cochamó y turistas, se comenzó con la minga, práctica ancestral donde todos se unen para ayudar a uno de ellos. En esta ocasión, la casa que cruzó las aguas del estuario de Reloncaví fue entregada a un vecino que no tenía hogar.

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Una vez en tierra, la vivienda fue arrastrada por cerca de mil metros con cuerdas amarradas a gruesas vigas de madera, lo que agrega más dificultad, pero también una cuota extra de tradición y solidaridad.

Una vez con la casa en su lugar, se dio inicio a la celebración con una de las mayores tradiciones culinarias del sur: el famoso curanto al hoyo.

Pero esto no terminó ahí, porque cuando cayó la noche llegó el ritmo de las rancheras de Los Príncipes del Sur, que resonaron por todos lados.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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