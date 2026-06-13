Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 7: La fiesta del chivo de San Fabián

13 jun. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas se vivió la experiencia en las imponentes montañas de San Fabián, en la región de Ñuble, para conocer la tradicional Fiesta del Chivo, una celebración que reúne a familias de arrieros que mantienen viva una práctica centenaria en plena precordillera chilena.

En este territorio cordillerano, la crianza y arreo de chivos no solo es un oficio, sino una forma de vida transmitida por generaciones. “De toda la vida que llevamos estas tradiciones en la sangre”, relatan los protagonistas, quienes cada año descienden desde la montaña para participar en la fiesta en el pueblo.

El recorrido muestra también el esfuerzo de quienes cruzan ríos y puentes históricos como el emblemático Puente Inglés, llevando más de un centenar de animales hasta la Plaza de San Fabián. “Esta es la única pasada que tenemos acá nomás”, explican los arrieros, en medio de un paisaje dominado por cerros, agua y naturaleza.

La celebración no se limita al arreo: también incluye gastronomía típica como el chivo al palo, productos locales como las castañas y oficios ancestrales como el trabajo del cuero.

Artesanos y crianceros comparten sus conocimientos, destacando la importancia de preservar estas prácticas que forman parte del patrimonio cultural de la zona.

La fiesta se completa con música en vivo, cuecas choras y agrupaciones locales que animan el ambiente, mientras la comunidad se reúne en torno a su identidad.

Tradición, esfuerzo y cultura se mezclan en un evento que convierte a San Fabián en un punto de encuentro entre la cordillera, su gente y sus raíces más profundas.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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