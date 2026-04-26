Atrapados 133 - Capítulo 39: Persecuciones, robos y lanzas chilenos en Europa

26 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, distintos operativos policiales dejaron en evidencia la diversidad y complejidad de los delitos que deben enfrentar Carabineros.

El primero de los casos ocurrió en la comuna de Recoleta, donde el equipo SEBV de Carabineros siguió la pista de una camioneta recientemente robada gracias al GPS del celular de la víctima. En medio del procedimiento, se logró detener a un joven de 17 años que intentó huir al ver a los funcionarios, mientras que un segundo equipo capturó a otro menor de 16 años.

Persecuciones policiales

Otro de los hechos que marcó esta nueva entrega ocurrió en Ñuñoa, donde un delincuente no halló mejor manera de arrancar de personal municipal y policial que lanzarse al canal San Carlos. La acción obligó a los funcionarios a un operativo de rescate para el sujeto que, tras negarse en reiteradas ocasiones a la ayuda, terminó por entregarse.

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El capítulo también mostró el actuar de chilenos en Europa, donde cometen robos en ciudades como Roma y Barcelona. Las principales víctimas son turistas, lo que llevó incluso a que se formaran patrullas ciudadanas para frenar a estos llamados lanzas internacionales.

Asimismo, se exhibieron importantes procedimientos del OS7 y el SEBV de Carabineros, como un allanamiento masivo a una banda delictual que permitió incautar armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y cigarrillos de contrabando. Esto dejó a ocho detenidos, entre ellos, menores de edad.

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