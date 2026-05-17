Atrapados 133 - Capítulo 42: Las patrullas se toman la noche
En un nuevo capítulo de Atrapados 133, una banda de ocho delincuentes ingresó en una tienda para robar computadores de alta gama en Providencia, pero un oportuno llamado a las patrullas municipales los hizo escapar.
En una cinematográfica persecución, uno de los vehículos comunales terminó volcado, pero la labor no terminó. Un mayor contigente llegó para intentar capturar a los antisociales, quienes uno por uno fueron cayendo.
Dos llamativas detenciones
Además, Carabineros dio con un prófugo por tráfico de drogas, quien cayó en un control de identidad de rutina. Pero lejos de aceptar su detención, este hombre se resistió, llorando a lágrima viva.Ir a la siguiente nota
La revisión de sus antecedentes indicó dos detenciones previas, una por portar elementos para la comisión de delitos y hurto.
Pero lo insólito no se detuvo, ya que en un allanamiento en la ciudad de Valdivia, efectivos encontraron a un sospechoso escondido en la casa del perro.
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