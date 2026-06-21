Atrapados 133 - Capítulo 47: Un impactante rescate y más detenciones

21 jun. 2026 - 22:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros enfrentó diversos procedimientos marcados por incendios, persecuciones, detenciones y operativos de alto riesgo en distintos puntos del país.

Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando funcionarios municipales acudieron de emergencia a una vivienda que se incendiaba. Al llegar al lugar, se encontraron con una dramática situación: una guagua permanecía atrapada al interior del inmueble mientras vecinos intentaban controlar las llamas.

Otro procedimiento mostró la detención de una banda involucrada en una encerrona. Tras una intensa búsqueda, los delincuentes fueron capturados y trasladados a una unidad policial. El registro reveló que varios de los involucrados acumulaban antecedentes por delitos como robo con intimidación, lesiones, amenazas, tráfico de drogas y receptación de vehículos.

Atrapados 133 / Mega

Controles, prófugos y robos frustrados

El capítulo también siguió distintos controles preventivos realizados por Carabineros. En uno de ellos, un sujeto intentó escapar de un control de identidad y fue detenido tras oponer resistencia. Más adelante, los funcionarios sorprendieron a un hombre que incumplía una medida cautelar de arresto domiciliario total al salir de su vivienda para comprar cigarrillos, siendo nuevamente detenido por desacato.

La jornada cerró con otros procedimientos que incluyeron la captura de un prófugo buscado por homicidio, el hallazgo de drogas durante controles preventivos y la detención de un grupo de mecheros que robaba ropa en una tienda comercial.

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