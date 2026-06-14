Atrapados 133 - Capítulo 46: El importante valor de los inspectores municipales junto a Carabineros
El capítulo de Atrapados 133, conducido por Luis Ugalde, comenzó con un impactante caso que mostró los riesgos que enfrentan a diario los funcionarios municipales durante las fiscalizaciones vehiculares.
El programa exhibió el momento en que un conductor atropelló a un inspector municipal para evadir un control, dejándolo gravemente herido. El registro fue captado por la cámara corporal que portaba la propia víctima, permitiendo reconstruir los instantes previos y posteriores al violento hecho.
Las imágenes también revelaron el testimonio del funcionario tras el atropello, mientras esperaba asistencia médica. El caso generó especial conmoción debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y a la actitud del conductor involucrado.
Según se informó en el espacio, el sujeto contaba con antecedentes por conducir bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y fue detenido tras intentar escapar del lugar.
Además, el capítulo mostró diversas persecuciones protagonizadas por funcionarios municipales y equipos de seguridad, quienes trabajaron para interceptar vehículos con encargo por robo y detener a conductores involucrados en distintos delitos.
Leer más de
Más Capítulos
-
Atrapados 133 - Capítulo 45: Fugas, persecuciones y un bar clandestino al descubierto
-
Atrapados 133 - Capítulo 44: Complejo operativo en Buin y un taxista bajo la influencia de las drogas
-
Atrapados 133 - Capítulo 43: Peleas viales que terminan en fuertes agresiones
-
Atrapados 133 - Capítulo 42: Las patrullas se toman la noche
-
Atrapados 133 - Capítulo 41: Robo de autos en estacionamientos y desarmadurías en patio de casas
-
Atrapados 133 - Capítulo 40: Peleas en Estación Central y vecinos "hacen justicia" en Puente Alto