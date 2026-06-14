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Atrapados 133 - Capítulo 46: El importante valor de los inspectores municipales junto a Carabineros

  • Por Agustín Brun

El capítulo de Atrapados 133, conducido por Luis Ugalde, comenzó con un impactante caso que mostró los riesgos que enfrentan a diario los funcionarios municipales durante las fiscalizaciones vehiculares.

El programa exhibió el momento en que un conductor atropelló a un inspector municipal para evadir un control, dejándolo gravemente herido. El registro fue captado por la cámara corporal que portaba la propia víctima, permitiendo reconstruir los instantes previos y posteriores al violento hecho.

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Las imágenes también revelaron el testimonio del funcionario tras el atropello, mientras esperaba asistencia médica. El caso generó especial conmoción debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y a la actitud del conductor involucrado.

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Según se informó en el espacio, el sujeto contaba con antecedentes por conducir bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y fue detenido tras intentar escapar del lugar.

Además, el capítulo mostró diversas persecuciones protagonizadas por funcionarios municipales y equipos de seguridad, quienes trabajaron para interceptar vehículos con encargo por robo y detener a conductores involucrados en distintos delitos.

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