Atrapados 133 - Capítulo 48: Encerronas protagonizadas por menores de edad

28 jun. 2026 - 23:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, uno de los delitos más comunes en el país es el de las encerronas y, gracias a las cámaras de seguridad municipal de Ñuñoa, fuimos testigos de una persecución para recuperar un vehículo robado.

Los antisociales escaparon a alta velocidad por las calles capitalinas, pero, tras frenar bruscamente, protagonizaron un choque por alcance con una de las patrullas que los seguía.

Atrapados 133 / Mega

Sin vehículo, continuaron con su huida a pie. Sin embargo, gracias a la acción de vecinos y los propios funcionarios municipales, fueron capturados. Todos eran menores de edad y en conjunto acumulaban seis detenciones.

El robo en la micro

A eso de las 23:00 horas, dos sujetos se subieron a un bus del sistema Red y asaltaron a los dos únicos pasajeros que viajaban en el recorrido. Les quitaron sus mochilas y celulares a punta de pistola, pero se fueron sin hacer daño a las víctimas.

Carabineros identificó a los asaltantes —que cuentan con un largo historial de robos— en la comuna de La Granja. Uno fue capturado en un allanamiento en su casa y el otro huyó por los techos del barrio, pero no pudo ir muy lejos. También fue atrapado.

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