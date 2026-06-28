Atrapados 133 - Capítulo 48: Encerronas protagonizadas por menores de edad
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, uno de los delitos más comunes en el país es el de las encerronas y, gracias a las cámaras de seguridad municipal de Ñuñoa, fuimos testigos de una persecución para recuperar un vehículo robado.
Los antisociales escaparon a alta velocidad por las calles capitalinas, pero, tras frenar bruscamente, protagonizaron un choque por alcance con una de las patrullas que los seguía.
Sin vehículo, continuaron con su huida a pie. Sin embargo, gracias a la acción de vecinos y los propios funcionarios municipales, fueron capturados. Todos eran menores de edad y en conjunto acumulaban seis detenciones.Ir a la siguiente nota
El robo en la micro
A eso de las 23:00 horas, dos sujetos se subieron a un bus del sistema Red y asaltaron a los dos únicos pasajeros que viajaban en el recorrido. Les quitaron sus mochilas y celulares a punta de pistola, pero se fueron sin hacer daño a las víctimas.
Carabineros identificó a los asaltantes —que cuentan con un largo historial de robos— en la comuna de La Granja. Uno fue capturado en un allanamiento en su casa y el otro huyó por los techos del barrio, pero no pudo ir muy lejos. También fue atrapado.
Leer más de
Más Capítulos
-
Atrapados 133 - Capítulo 47: Un impactante rescate y más detenciones
-
Atrapados 133 - Capítulo 46: El importante valor de los inspectores municipales junto a Carabineros
-
Atrapados 133 - Capítulo 45: Fugas, persecuciones y un bar clandestino al descubierto
-
Atrapados 133 - Capítulo 44: Complejo operativo en Buin y un taxista bajo la influencia de las drogas
-
Atrapados 133 - Capítulo 43: Peleas viales que terminan en fuertes agresiones
-
Atrapados 133 - Capítulo 42: Las patrullas se toman la noche