Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Atrapados 133 - Capítulo 48: Encerronas protagonizadas por menores de edad

  • Por Mega

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, uno de los delitos más comunes en el país es el de las encerronas y, gracias a las cámaras de seguridad municipal de Ñuñoa, fuimos testigos de una persecución para recuperar un vehículo robado. 

Los antisociales escaparon a alta velocidad por las calles capitalinas, pero, tras frenar bruscamente, protagonizaron un choque por alcance con una de las patrullas que los seguía. 

Lo más visto de Atrapados 133
Atrapados 133 / Mega

Sin vehículo, continuaron con su huida a pie. Sin embargo, gracias a la acción de vecinos y los propios funcionarios municipales, fueron capturados. Todos eran menores de edad y en conjunto acumulaban seis detenciones.

Ir a la siguiente nota

El robo en la micro 

A eso de las 23:00 horas, dos sujetos se subieron a un bus del sistema Red y asaltaron a los dos únicos pasajeros que viajaban en el recorrido. Les quitaron sus mochilas y celulares a punta de pistola, pero se fueron sin hacer daño a las víctimas. 

Carabineros identificó a los asaltantes —que cuentan con un largo historial de robos— en la comuna de La Granja. Uno fue capturado en un allanamiento en su casa y el otro huyó por los techos del barrio, pero no pudo ir muy lejos. También fue atrapado.

Todo sobre Atrapados 133

Leer más de

Más Capítulos