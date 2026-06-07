Atrapados 133 - Capítulo 45: Fugas, persecuciones y un bar clandestino al descubierto
Una serie de impactantes procedimientos policiales marcaron el nuevo capítulo de Atrapados 133, donde Luis Ugalde acompañó a Carabineros en persecuciones, detenciones y fiscalizaciones realizadas en distintos puntos de la Región Metropolitana.
Uno de los casos más llamativos ocurrió tras una persecución que superó los 100 kilómetros por hora y que culminó cuando el conductor y sus acompañantes detuvieron sorpresivamente la marcha. Según aseguró, decidió huir de la fiscalización por no tener licencia de conducir ni tampoco los papeles del "rey pirata", como apodaba a su auto.
En otra intervención, personal de seguridad de Buin inició una intensa búsqueda de un sujeto acusado de sustraer un teléfono celular. El individuo intentó escapar en bicicleta e incluso cruzando en más de una ocasión la carretera.
Intensa persecución policial
Por otra parte, en Peñalolén se desarrolló una peligrosa persecución contra una banda involucrada en el robo de un camión cargado con cigarrillos. Las imágenes mostraron a uno de los sospechosos colgando de una camioneta en movimiento antes de descender y escapar a pie.
Finalmente, en Quinta Normal, vecinos denunciaron el funcionamiento de un bar clandestino que operaba en el sector, pero no se trataba de cualquiera, sino de uno de motoqueros. Durante el procedimiento, uno de los organizadores se opuso al actuar policial, generando momentos de tensión.
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