Atrapados 133 - Capítulo 43: Peleas viales que terminan en fuertes agresiones

24 may. 2026 - 23:30 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, un portonazo frustrado con armas de fuego en Providencia generó un operativo para encontrar a los delincuentes, los cuales se escondieron en una micro.

Carabineros apoyó la persecución de un conductor que se escapó de una fiscalización. La persona, que iba con drogas y alcohol en el vehículo, terminó chocando a una camioneta y generando un accidente con heridos y un auto en llamas.

Por otro lado, un operativo en Buin provocó un seguimiento a un ladrón que recientemente había robado un furgón. Afortunadamente, la policía pudo alcanzar al responsable, quien estaba hablando con su madre por teléfono y contándole sobre el ilícito.

Atrapados 133

La detención de una madre por venta de drogas

También, un conductor fue fiscalizado por una patrulla y se dan cuenta de que está manejando en estado de ebriedad. El hombre intentó convencer a Carabineros de dejarlo libre, pues aseguró tener cáncer y que venía del hospital, pero al revisar sus antecedentes se dieron cuenta de que tiene varias detenciones.

En otro sector de Santiago, la policía revisó una casa donde supuestamente se vendía droga. La dueña de la vivienda llegó a los pocos minutos y permitió la fiscalización, donde se encontró una gran cantidad de distintas sustancias ilícitas. Ella asumió ser la encargada del punto de venta y se despidió de sus hijos, pues sabía que quedará en prisión preventiva por largos meses.

Finalmente, se hizo un recorrido por las peleas viales más virales de todo Internet y también por situaciones en las que Carabineros tuvo que intervenir debido a que furiosos conductores quisieron hacer justicia por sus manos.

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