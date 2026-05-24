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Atrapados 133 - Capítulo 43: Peleas viales que terminan en fuertes agresiones

  • Por Mega

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, un portonazo frustrado con armas de fuego en Providencia generó un operativo para encontrar a los delincuentes, los cuales se escondieron en una micro. 

Carabineros apoyó la persecución de un conductor que se escapó de una fiscalización. La persona, que iba con drogas y alcohol en el vehículo, terminó chocando a una camioneta y generando un accidente con heridos y un auto en llamas. 

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Por otro lado, un operativo en Buin provocó un seguimiento a un ladrón que recientemente había robado un furgón. Afortunadamente, la policía pudo alcanzar al responsable, quien estaba hablando con su madre por teléfono y contándole sobre el ilícito.

Atrapados 133

La detención de una madre por venta de drogas

También, un conductor fue fiscalizado por una patrulla y se dan cuenta de que está manejando en estado de ebriedad. El hombre intentó convencer a Carabineros de dejarlo libre, pues aseguró tener cáncer y que venía del hospital, pero al revisar sus antecedentes se dieron cuenta de que tiene varias detenciones.

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En otro sector de Santiago, la policía revisó una casa donde supuestamente se vendía droga. La dueña de la vivienda llegó a los pocos minutos y permitió la fiscalización, donde se encontró una gran cantidad de distintas sustancias ilícitas. Ella asumió ser la encargada del punto de venta y se despidió de sus hijos, pues sabía que quedará en prisión preventiva por largos meses.

Finalmente, se hizo un recorrido por las peleas viales más virales de todo Internet y también por situaciones en las que Carabineros tuvo que intervenir debido a que furiosos conductores quisieron hacer justicia por sus manos.

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