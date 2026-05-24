Tenía antecedente por grave delito: Conductor escapó de fiscalización, chocó una camioneta y provocó incendio
En un nuevo capítulo de Atrapados 133, una persecusión termina en un fuerte accidente de tránsito con varios heridos y un auto en llamas.
Un conductor no quiso enfrentar una fiscalización por parte del equipo de seguridad y decidió escapar. Esto generó que una patrulla de Carabineros se sumara al operativo y lo buscara por varias calles.
Sin embargo, las ganas de evadir fueron mayores y en una maniobra equivocada, terminó chocando de lleno a una camioneta.
¡Todos tenían antecedentes!
El impacto fue tan fuerte que el vehículo que provocó el siniestro se incendió de inmediato, mientras que la camioneta quedó dada vuelta y un poste del alumbrado público cayó sobre una casa.
Rápidamente, bomberos y una ambulancia llegaron al lugar de los hechos para apagar el fuego y atender a las personas que tenían diversas lesiones.Ir a la siguiente nota
Al controlar al conductor culpable que tenía droga y alcohol al interior de su vehículo, se encontró que había sido detenido por delito grave y, luego de constatar lesiones, tuvo que enfrentar la justicia.
Pero no solo lo anterior, pues el dueño del auto afectado también tenía antecedentes por porte y consumo de drogas y conducción en estado de ebriedad.
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