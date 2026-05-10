Especial Día de las Madres: Mujeres salen en defensas de sus hijos en Atrapados 133

10 may. 2026 - 23:20 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, y en el contexto del Día de las Madres, el equipo recopiló impactantes momentos protagonizados por mujeres que presenciaron los procedimientos policiales en los que sus hijos estaban siendo detenidos.

En la mayoría de los casos, las madres intentaban intervenir para evitar que Carabineros se los llevara, buscando explicaciones, justificándolos o incluso enfrentándose verbalmente a los funcionarios en defensa de sus hijos.

Especial de Día de las Madres en Atrapados

Uno de los episodios más llamativos mostró a una madre indignada luego de que Carabineros retirara el vehículo de su hijo. El conductor no contaba con licencia, circulaba con un foco roto, mantenía documentación irregular y, además, registraba detenciones previas por situaciones similares.

Sin embargo, la mujer cuestionó el procedimiento y aseguró que la policía debería “preocuparse de cosas más importantes” en lugar de fiscalizar un automóvil.

Otro momento que llamó la atención fue el de una madre que llegó en bicicleta hasta el lugar donde estaba siendo controlado su hijo.

Aunque inicialmente lo reprendió por decir groserías frente a las cámaras, la escena terminó con una inesperada reacción: Molesta por la presencia del equipo, encaró al camarógrafo y le lanzó un insulto para exigir que dejara de grabar.

Situaciones tensas, reacciones inesperadas y el rol de las madres en medio de los procedimientos marcaron este especial episodio de Atrapados 133.

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