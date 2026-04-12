La increíble forma en la que Carabineros logró capturar a delincuentes tras encerrona
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros es alertado sobre una encerrona realizada en Algarrobo y que terminó en Santiago con un gran operativo.
El equipo policial se contactó con la familia afectada, la cual, por suerte, le había puesto un GPS al vehículo, con el que pudieron rastrearlo.
Mientras la patrulla avanzaba, los dueños del auto les iban dando las coordenadas de dónde se encontraba la banda delictual, minuto a minuto.
Los delincuentes fueron detenidos
La persecución empezó en una concurrida autopista, donde Carabineros tuvo que tener mucho cuidado de no causar un accidente, mientras los delincuentes seguían intentando escapar.
Afortunadamente, lograron interceptarlos y, al bajarlos, se dieron cuenta de que la banda estaba conformada solo por menores de edad, dos de los cuales ya contaban con antecedentes.
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