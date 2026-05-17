Atrapados 133: Persecución de banda criminal terminó con vehículo de seguridad municipal volcado
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, en la comuna de Providencia, una banda con ocho antisociales forzó la entrada a una tienda de tecnología para robar computadores de alta gama. Sin embargo, en medio del ilícito llegó una patrulla de seguridad municipal.
Para evitar su captura, el grupo emprendió la huida con una camioneta negra y un furgón blanco, mientras el vehículo de vigilancia los seguía de cerca. Sin embargo, en medio de la persecución, una mala maniobra terminó con el equipo municipal volcado.
Afortunadamente, el conductor salió ileso del siniestro y otra patrulla continuó con la tarea de cercar a los delincuentes.Ir a la siguiente nota
En una acción inesperada, los sujetos de la camioneta negra se bajaron y emprendieron el escape a pie, aprovechando para ingresar a los jardines de las viviendas del sector. Aun así, los funcionarios subieron las rejas y lograron atrapar a cinco de ellos.
En paralelo, otro vehículo de la municipalidad de Providencia detuvo al furgón blanco y redujo a todos sus ocupantes.
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