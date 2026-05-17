¡No pudo contener las lágrimas! Prófugo por narcotráfico hizo escena durante detención en Atrapados 133

17 may. 2026 - 23:25 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, pasaban pocos minutos de las tres de la madrugada cuando un equipo de Carabineros detuvo a un hombre durante un control de identidad rutinario.

Lo que parecía una fiscalización más terminó revelando que el sujeto era un prófugo de la justicia con cargos por narcotráfico y con dos detenciones previas por porte de elementos para cometer delitos y hurto.

Ante la presencia de varios efectivos policiales, el hombre tomó una decisión que nadie anticipaba: En lugar de entregarse, se lanzó al suelo, comenzó a retorcerse y rompió en llanto. Los carabineros, acostumbrados a todo tipo de reacciones, no pudieron ocultar su sorpresa.

Atrapados 133 / Mega

Tras reducirlo y esposarlo, dos funcionarios debieron cargarlo literalmente hasta la patrulla, mientras el hombre seguía llorando sin parar. La escena llegó a tal punto que uno de los policías no aguantó la curiosidad.

"¿Por qué llorai', flaco?", le preguntó uno de los efectivos. La respuesta fue un balbuceo ininteligible, que se prolongó hasta llegar a la comisaría

Todo sobre Atrapados 133