De Chile a Europa: Así operan los "lanzas internacionales" en Roma y Barcelona

26 abr. 2026 - 23:05 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, se expuso el accionar de delincuentes chilenos en Europa, más conocidos como lanzas internacionales, quienes manchan el nombre de nuestro país.

Esta exportación, poco deseable, opera en las principales ciudades del viejo continente, como Roma y Barcelona, donde han sido vinculados a una serie de robos que afectan principalmente a turistas.

La "exportación" poco deseable de Chile

Uno de los casos mostrados ocurrió en la capital italiana, donde un grupo de antisociales aprovechó un momento de distracción para robar la mochila de turistas que compartían en la terraza de un pub.

Mega

Mientras que en otro registro, también en Roma, una mujer fue captada al interior de una tienda de calzado sustrayendo un teléfono celular desde el bolso de una clienta. El método, sigiloso y preciso, refleja el modus operandi habitual de los llamados lanzas internacionales.

Una de las ciudades que más sufre con estos sujetos es Barcelona, al punto que ciudadanos de diferentes nacionalidades se agruparon para fundar La Patrulla Ciudadana de Barcelona y así perseguir a los delincuentes.

Entre los identificados aparece Daniel Alexis Arrué, sindicado como uno de los carteristas que opera en el tren subterráneo. Así lo dejaron en evidencia diversos videos que lo muestran robando a turistas y locales.

Todo sobre Atrapados 133