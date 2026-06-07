Intentaron escapar al ver a Carabineros: El tenso operativo en un local clandestino en Quinta Normal
En el capítulo 45 de Atrapados 133, Luis Ugalde irrumpió junto a Carabineros en un bar clandestino de la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.
Una denuncia de vecinos llevó a personal policial hasta un inmueble que era señalado como un local que funcionaba de manera ilegal. Lo que parecía una simple fiscalización terminó transformándose en un procedimiento lleno de tensión y resistencia.
Al llegar al lugar, los funcionarios constataron una gran cantidad de motociclistas al exterior del recinto, lo que dio indicios del número de personas que podría estar en su interior.
Frente a la presencia policial, los asistentes rápidamente intentaron escapar; incluso uno de los organizadores del evento se opuso firmemente al procedimiento, protagonizando momentos de alta tensión.
Finalmente, Carabineros ingresó al lugar y requisó una importante cantidad de alcohol, pero sin detener personas. El encargado indicó que arrendaba esa casa para vivir y que ocasionalmente realizaba fiestas privadas.
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