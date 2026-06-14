"Me duele el pecho": El desgarrador relato de funcionario que fue atropellado por sujeto que evadió control
En el capítulo 46 de Atrapados 133, un impactante caso fue exhibido, donde un funcionario municipal resultó gravemente herido tras ser atropellado por un conductor que evadió una fiscalización vehicular.
Las imágenes muestran el momento exacto en que el automóvil aceleró y embistió al trabajador. Tras el impacto, el funcionario quedó tendido en el suelo con severas lesiones, alcanzando a decir: "Me duele el pecho".
Minutos más tarde, y a unos cinco kilómetros del lugar, el conductor fue interceptado por personal policial. Al ser consultado por lo ocurrido, aseguró: "No me estaban fiscalizando", intentando justificar su huida.
El sujeto también afirmó que el funcionario "ni siquiera tenía pinta de inspector", una explicación que generó indignación debido a la gravedad del hecho y a que abandonó el lugar sin prestar ayuda a la víctima.Ir a la siguiente nota
Según se informó en el programa, la municipalidad presentó una querella por homicidio simple frustrado y por no detener la marcha para auxiliar al funcionario.
Además, el imputado enfrenta una acusación por conducir bajo los efectos de psicotrópicos y quedó en prisión preventiva mientras dura la investigación. El trabajador, en tanto, permanece grave, pero fuera de riesgo vital.
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