En contra del tránsito y casi atropellando civiles: La arriesgada persecución de carabinero a motochorro

31 may. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 44 de Atrapados 133, Luis Ugalde nos presentó una riesgosa persecución policial que se vivió en Santiago Centro por parte de un carabinero.

Precisamente, el funcionario comenzó a seguir a un motochorro luego de que quitara el dispositivo móvil a una transeúnte.

Lo que no esperaba el carabinero era que el sujeto tenía una muy buena habilidad de conducción, por lo que se metió contra el tránsito por lugares inauditos.

Atrapados 133 / MEGA

Peligrosa persecución en Santiago Centro

Esto no es todo, ya que el hombre en muchas ocasiones se metió sobre la vereda, casi atropellando a civiles que se encontraban de forma inesperada frente a este vehículo.

En un momento, casi acorralado por sus propias maniobras, el hombre estuvo a nada de chocar contra dos camiones de media carga que circulaban por el sector.

Por su propio bien, esto no pasó, pero el carabinero logró acorralarlo y detenerlo, encontrando los celulares robados.

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