Atrapados 133 - Capítulo 44: Complejo operativo en Buin y un taxista bajo la influencia de las drogas
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros y funcionarios municipales de la comuna de Las Condes llevan a cabo una peligrosa persecución contra un sujeto que robó un vehículo. La situación se complicó por el tráfico y el riesgo de accidentes.
Asimismo, durante un operativo en Buin, se detuvo a varios delincuentes involucrados en robos de vehículos y celulares, algunos con antecedentes penales. Además, estaban bajo el efecto de las drogas.
De igual forma, se reportaron intentos de robo frustrados y la incautación de drogas en puntos de venta conocidos.
Un taxista en pésimo estado
Además, se detuvo a un chofer de radiotaxi que conducía bajo la influencia de cocaína, poniendo en riesgo a la comunidad, ya que intentó escaparse en varias ocasiones.
Por otra parte, en San Bernardo, un grupo de carabineros intentó entrar a una casa conocida por ser un importante punto de droga, además de observar justo a un sujeto que estaba vendiendo sustancias prohibidas y que se escondió al interior de este hogar.
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