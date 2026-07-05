Atrapados 133 - Capítulo 49: Una persecución termina con un carabinero evacuado en helicóptero
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, una persecución de Carabineros a un sospechoso terminó con un accidente realmente impactante.
Uno de los efectivos policiales quedó gravemente herido, por lo que un helicóptero de rescate tuvo que aterrizar en plena autopista para poder evacuarlo hacia un centro asistencial.
Por otro lado, un equipo acudió a un procedimiento donde un conductor fue apuñalado por la actual pareja de su exesposa, quien escapó.
Una denuncia por violencia intrafamiliar
Además, un hombre borracho estaba agrediendo a su propia madre y se negaba a salir, pese a la presencia de Carabineros. La persona ya había sido detenida en varias ocasiones por violencia intrafamiliar, por lo que el equipo decidió ingresar a la vivienda y llevársela.
Pese a lo trágico de algunas situaciones, también hay otras que sacan risas, como la de un hombre que evitó a toda costa dar sus datos.
Finalmente, un policía persiguió a un hombre que escapó en una moto con encargo por robo e incluso se metió a una casa para poder huir.
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