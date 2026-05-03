Lo bajaron a golpes: Vecinos de Puente Alto ajustician a ladrón que se había subido al techo de una casa
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros recibió el aviso de que un grupo de vecinos estaba a punto de linchar a un hombre en Puente Alto.
Al llegar a la escena, se encontraron con un sujeto que tenía su cara tapada y estaba sobre el techo de unas casas en un pasaje de la mencionada comuna, mientras los vecinos miraban desde abajo y le gritaban distintas consignas para que descendiera.
Carabineros notó que la situación se está descontrolando, por lo que intentaron poner calma en el lugar y convencer al tipo de bajar del techo por su propio bien.
Vecinos "hicieron justicia" por sus propias manos
Pasaron los minutos y el hombre no hizo caso, por lo que, al no ver una intervención clara, los vecinos se subieron al techo, golpearon al hombre y lo dejaron caer hasta el pasaje, donde Carabineros lo tomó y se lo llevó detenido.
En ese traslado hasta la patrulla, distintos vecinos aprovecharon y llenaron de golpes al hombre, quien más adelante diría que él solo andaba viajando acá, ya que roba en países de Europa.
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