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Este aviso se cerrará en segundos

Lo bajaron a golpes: Vecinos de Puente Alto ajustician a ladrón que se había subido al techo de una casa

  • Por Matías Rivera

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros recibió el aviso de que un grupo de vecinos estaba a punto de linchar a un hombre en Puente Alto. 

Al llegar a la escena, se encontraron con un sujeto que tenía su cara tapada y estaba sobre el techo de unas casas en un pasaje de la mencionada comuna, mientras los vecinos miraban desde abajo y le gritaban distintas consignas para que descendiera.

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Carabineros notó que la situación se está descontrolando, por lo que intentaron poner calma en el lugar y convencer al tipo de bajar del techo por su propio bien. 

Vecinos "hicieron justicia" por sus propias manos 

Pasaron los minutos y el hombre no hizo caso, por lo que, al no ver una intervención clara, los vecinos se subieron al techo, golpearon al hombre y lo dejaron caer hasta el pasaje, donde Carabineros lo tomó y se lo llevó detenido.

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Puente Alto
Atrapados 133 / MEGA

En ese traslado hasta la patrulla, distintos vecinos aprovecharon y llenaron de golpes al hombre, quien más adelante diría que él solo andaba viajando acá, ya que roba en países de Europa. 

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