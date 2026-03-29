Se lanzó de un auto en movimiento: Delincuente protagoniza intensa persecución en Ñuñoa
En este capítulo de Atrapados 133 se vivió una intensa persecución policial en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, donde un sujeto a bordo de un vehículo con encargo por robo generó gran preocupación entre automovilistas y peatones.
El individuo intentó huir de personal municipal realizando maniobras arriesgadas y tratando de abrirse paso entre el tránsito.
Delincuente se lanzó de auto en movimiento
En su escape, impactó contra distintos vehículos, incluyendo una patrulla municipal, buses RED y autos particulares.
El conductor ignoró todo tipo de señaléticas de tránsito, aumentando el riesgo de provocar un accidente de gravedad en zonas altamente transitadas y también residenciales.
Cuando ya se veía acorralado, tomó la arriesgada decisión de lanzarse del vehículo en movimiento y así escapar a pie. Sin embargo, fue interceptado y detenido por personal policial.
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